Вологжанин задолжал за хранение иномарки на штрафстоянке

Житель Вологодского округа выпил, сел за руль и его автомобиль поместили на штрафстоянку. В итоге он задолжал крупную сумму - его Hyundai Elantra стоял на спецстоянке почти четыре года - с весны 2022 года. Тогда наряд ДПС остановил для проверки документов 34-летнего водителя и выявил у него состояние опьянения.

Хозяйка стоянки несколько месяцев ждала оплаты, после чего обратилась в суд. В июле 2023 года Вологодский городской суд уже взыскал с мужчины плату за хранение машины за период с апреля 2022-го по март 2023 года.

НО так как автомобиль оставался на стоянке, то долг продолжил расти. Предприниматель снова через суд попросила взыскать расходы за хранение - со второй половины марта 2023 года по февраль 2026 года.

Сумма основного долга составила 524 344,26 рубля. Кроме того, истец просила взыскать 176 669,21 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты на будущее время до фактической оплаты долга и судебные расходы.