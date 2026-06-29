Под Харовском строят новый ФАП

Фото: Правительство Вологодской области.

В селе Михайловское на смену устаревшему холодному зданию приходит современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. Строительство идёт по губернаторской программе «Сельский ФАП» «Стратегии 2.0» и входит в президентский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

«Нам важно, чтобы пациентам и персоналу было комфортно. Новый ФАП — это современное, тёплое и безопасное пространство для оказания первичной медико-санитарной помощи», — подчеркнула главный врач Харовской ЦРБ Юлия Петрова.

Подрядчик уже возвёл коробку из сэндвич-панелей, сейчас здание подключают к коммуникациям. Внутри разместятся кабинет приёма, процедурно-прививочный кабинет, аптечная комната, холл для посетителей и санузел. Вход оборудуют пандусом с поручнями. Общая площадь — 64 квадратных метра.

Помощь жителям Михайловского и окрестных деревень в радиусе 18 километров оказывает молодой фельдшер Валерия Степанова. Год назад, окончив Рыбинский медколледж, она вернулась на малую родину. Специалисту предоставили служебный автомобиль для выездов и доставки лекарств, квартиру и выплату по программе «Земский фельдшер».

За пять лет новые ФАПы уже заработали в Шапше, Нижне-Кубенском и Сорокино. Теперь очередь Михайловского, где медпомощь получают более 300 человек. Новоселье запланировано на осень. Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.