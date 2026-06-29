За три дня на Вологодчине поймали 42 пьяных водителя и 67 бесправников

Фото: Правительство Вологодской области.

С 26 по 28 июня Госавтоинспекция провела на Вологодчине масштабные профилактические рейды. Результат — 42 водителя отстранены за пьяную езду, 67 сели за руль, не имея прав. В ведомстве подчеркнули, что именно эти нарушения остаются самыми опасными: человек за рулём в таком состоянии не способен адекватно оценить дорожную обстановку.

За трое суток в области зафиксировано восемь ДТП с пострадавшими — травмы получили 14 человек. Ещё 120 аварий обошлись без жертв, но с материальным ущербом. Особую тревогу вызывает мототранспорт: произошло семь происшествий с его участием. В Сямже водитель квадроцикла без прав, без шлема и с признаками опьянения опрокинул технику — пострадали и он сам, и пассажир.

Кроме того, 347 водителей привлекли за непристёгнутый ремень, 137 пешеходов — за нарушения ПДД, 70 автомобилистов наказаны за неправильную перевозку пассажиров, из них 27 — за нарушения при перевозке детей. Сообщить о пьяном водителе можно по телефону 112 или анонимно через чат-бот «ЗаБезопасность35».