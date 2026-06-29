Вологодским экспортёрам расскажут, как выйти на китайские маркетплейсы

Фото: Правительство Вологодской области.

30 июня с 10:00 до 11:30 Российский экспортный центр и Минэкономразвития РФ проведут бесплатный вебинар «Made in Russia. Export Online: Китай». Откроют его министр экономического развития Максим Решетников и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Программа ориентирована на бизнес, заинтересованный в онлайн-торговле с Китаем. Участникам представят обзор китайских маркетплейсов, доступных для иностранных компаний, расскажут о регистрации товарного знака в КНР, организации первой поставки и разберут реальные кейсы вывода российских товаров на китайские платформы. Спикерами также выступят директор по международным партнёрским программам РЭЦ Алексей Мурзенок и глава представительства РЭЦ в Китае Евгений Бажов.

Зарегистрироваться можно на сайте РЭЦ. В Вологодской области «единым окном» по экспортным мерам поддержки служит региональный Центр поддержки экспорта на базе АНО «Мой бизнес». Телефон для справок: 8 (8172) 500-112, доб. 302. Вся информация доступна также на цифровой платформе «Мой экспорт». Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.