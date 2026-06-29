Жителей Вологды приглашают на бесплатные тренировки на «Витязе»

Фото: Правительство Вологодской области.

Минспорта Вологодской области продолжает серию открытых занятий с профессиональным тренером. В Вологде встречи проходят по вторникам — на стадионе «Витязь» (Гагарина, 44А), по четвергам — на соседней «умной» спортплощадке. Начало в 8:30, с собой — только удобная одежда и обувь. Возраст и уровень подготовки значения не имеют.

Напомним, «Витязь» после реконструкции 2023 года оснащён полем с подогревом, беговыми дорожками, легкоатлетическим сектором, полосой препятствий, теннисными кортами и трибунами на 1500 зрителей. Инфраструктура доступна посетителям с ОВЗ. «Умная» площадка у Ковыринского парка работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера: резиновое покрытие, волейбольное и баскетбольное поля, воркаут и беговой круг.

Вологодская область занимает первое место в СЗФО и шестое в стране по вовлечённости населения в спорт — 69% жителей занимаются физической культурой постоянно.