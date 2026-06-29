Житель Вологды обманул банк на 50 млн рублей

СУ СК по Вологодской области

В Вологде суд вынес приговор 40-летнему мошеннику, который три года обманывал банк с помощью подставных заёмщиков. С 2019 по 2021 год мужчина заключал кредитные договоры на 22 человек, предоставляя ложную информацию об их трудоустройстве и доходах. Сами люди о преступной схеме ничего не знали.

Общая сумма похищенных средств превысила 50 миллионов рублей. Суд признал фигуранта виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и назначил три года колонии общего режима, а также штраф в 300 тысяч рублей. Иск потерпевшей стороны рассмотрят в гражданском порядке.

Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.