В Вологде угонщик пытался руками укатить автомобиль к пункту приема металлолома

Фото: vk.com/mvd35

26-летний житель Вологды возвращался вечером домой и увидел, как незнакомец укатывает его собственную машину - «ВАЗ-2112». Оказалось, злоумышленник рывком вскрыл дверь, забрался в салон, но завести двигатель так и не смог. Тогда он решил не бросать затею и покатил машину вручную — прямиком в пункт приёма металла.

Полицейские задержали подозреваемого — ранее судимого местного жителя 1997 года рождения. На допросе он сознался, что планировал сдать автомобиль как лом. Ущерб бы составил 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Пока идёт следствие, он находится под подпиской о невыезде.