Череповецкий студент с роботом для ферм взял бронзу на всероссийском конкурсе

Фото: Правительство Вологодской области.

Студент Череповецкого госуниверситета Дмитрий Казаков занял третье место в финале Всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Его проект «КоРоП» — автономный робот-толкатель корма для сельхозпредприятий — получил высокую оценку экспертов.

Разработка уже существует не на бумаге: вместе с индустриальным партнёром вуза выпущен промышленный образец, готовый к тиражированию. Интерес к покупке уже проявили несколько фермерских хозяйств.

«Третье место в финале Всероссийского конкурса «Стартап как диплом» занял студент Череповецкого государственного университета Дмитрий Казаков. Высокую экспертную оценку получила его разработка для сельхозпредприятий. Поздравляю Дмитрия и всю команду университета, наставников с призовым местом в столь престижном конкурсе. Это признание, что наш вуз готовит инженеров, чьи технологические продукты отвечают реальным потребностям и запросам промышленности», — отметил губернатор Георгий Филимонов.

Конкурс «Стартап как диплом» оценивает выпускные работы, которые представляют собой реальные бизнес-проекты, демонстрирующие готовность студентов к самостоятельной профессиональной деятельности. Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.