В Кириллове можно проехать туристический маршрут на кавдроциклах 12+

Центр технических видов спорта «Сивер» в Кириллове предложил гостям два новых маршрута для активного отдыха. Теперь увидеть красоту Русского Севера можно с ветерком — за рулём квадроцикла.

Первый тур — «Путь монаха Ферапонта» — займёт около часа и растянется на 20 километров. Второй, «Душа русского севера», рассчитан на четыре часа и 35 километров пути. Поездки доступны взрослым и детям с 12 лет, перед стартом проводят инструктаж и выдают экипировку.

В областном Минэкономразвития отметили, что развитие активного туризма отвечает задачам президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Найти другие варианты отдыха, локации и события можно на турпортале «Путешествуй по Вологодчине».