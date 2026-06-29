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НовостиПроисшествия29 июня 2026 9:53

В Никольске трехлетний ребенок бродил по улице без взрослых

Малышу помогли найти маму
Источник:kp.ru

На улице Кузнецова в Никольске нашли совсем маленького ребёнка - он был без сопровождения взрослых. Информацию передали в органы опеки и попечительства. Совместно с сотрудниками ПДН полиции удалось быстро установить родителей трехлетнего мальчика — малыша вернули матери.Подробности рассказали в группе администрации Никольского округа ВКонтакте.

В отношении семьи составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Администрация Никольского округа призывает жителей не оставлять маленьких детей без присмотра.