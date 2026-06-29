В Никольске трехлетний ребенок бродил по улице без взрослых

На улице Кузнецова в Никольске нашли совсем маленького ребёнка - он был без сопровождения взрослых. Информацию передали в органы опеки и попечительства. Совместно с сотрудниками ПДН полиции удалось быстро установить родителей трехлетнего мальчика — малыша вернули матери.Подробности рассказали в группе администрации Никольского округа ВКонтакте.

В отношении семьи составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Администрация Никольского округа призывает жителей не оставлять маленьких детей без присмотра.