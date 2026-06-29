Пицца с судаком и «шмур-братень»: вологодская кухня покорила ведущего НТВ

Кадр передачи "Поедем, поедим!" НТВ

На телеканале НТВ вышел новый выпуск тревел-шоу «Поедем, поедим!», полностью посвящённый Вологодчине. Итальянский шеф-повар Федерико Арнальди проехал по Вологде, Кириллову, селу Устье и другим живописным поселениям, знакомя свою аудиторию с местной кухней и достопримечательностями.

Гастрономическая часть выпуска удивила даже искушённых гурманов. Ведущему приготовили авторскую пиццу с белозерским судаком, грибами, сливками и укропным маслом, возродили старинный рецепт «шмур-братень» и подали его в хлебе. Также Федерико оценил щучьи пельмени и десерты — «Уголь» и яблочный сыр.

Губернатор Георгий Филимонов отметил, что такие проекты открывают многомиллионной аудитории регион с богатой историей, самобытной культурой и сильными гастрономическими традициями. Выпуск стал ещё одним шагом в продвижении туристического потенциала Вологодчины на федеральном уровне. Ролик длиной 47 минут можно в том числе посмотреть и на странице губернатора ВКонтакте.

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