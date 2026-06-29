Вологодский подросток стащил из магазина клубнику, взбитые сливки и шоколад

В Вологде полицейские раскрыли кражу из продуктового магазина. С прилавка пропали товары на 4 600 рублей. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро установили подозреваемого — им оказался 17-летний местный житель.

Юноша сознался и пояснил, что взял клубнику, ореховую пасту, взбитые сливки и шоколад исключительно для себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока идёт следствие, фигурант находится под подпиской о невыезде. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.