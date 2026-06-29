В парках Вологды начнут измерять силу удара

Фото со страницы Сергея Жестянникова

В парках Вологды готовятся к установке новые уличные аттракционы — силомеры под названием «Вологодский кулак». Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Аппараты позволят любому желающему измерить силу удара и скорость реакции, а также устроить дружеский турнир. Тренажёры разработаны с учётом городского дизайн-кода, а влагозащищённый и ударопрочный корпус позволяет им работать на улице круглый год.

«Вологодский кулак» появится в самых посещаемых зонах отдыха — в Детском парке, парке Ветеранов, Евковке, Осановской роще и Ковыринском саду.

«Продолжаем наполнять общественные пространства Вологды новыми интересными активностями для семейного отдыха. Это и наши кофейни самообслуживания, и новые фотобудки, и такие спортивные объекты. Делаем город красивее и интереснее для жителей и туристов всех возрастов», — подчеркнул Сергей Жестянников.