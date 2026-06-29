В Вологде задержали 18-летнего сим-боксера

Фото: УФСБ по Вологодской области

Сотрудники ФСБ и полиции пресекли в областной столице работу пособника телефонных мошенников. 18-летний житель Ленинградской области в начале июня прибыл в Вологду по заданию кураторов, чтобы обеспечивать бесперебойную работу сим-боксов — устройств, позволяющих аферистам звонить жертвам с подменных номеров.

Для конспирации молодой человек снял четыре квартиры в разных районах города и периодически перевозил оборудование с адреса на адрес. Хозяевам жилья он представлялся туристом. Во время обысков оперативники изъяли два сим-бокса, комплекты коммуникационного оборудования, роутеры, ноутбуки и мобильные телефоны с перепиской, изобличающей преступную деятельность.

Фигурант заключён под стражу.

Что такое сим-бокс: это устройство, которое подключается к сотовой сети и вмещает десятки сим-карт. С его помощью мошенники массово обзванивают граждан, подменяя номера на банковские или ведомственные. Сим-боксер — тот, кто обслуживает такое оборудование, обеспечивая аферистам канал связи.