120-килограммовый торт с брусникой и вологодской ряженкой стал гвоздём Дня города

Фото со страницы Сергея Жестянникова

На Кремлёвской площади в честь 879-летия Вологды развернулось гастрономическое шоу. Главным угощением стал гигантский торт размером полтора на полтора метра и высотой 120 сантиметров, собранный прямо под открытым небом. Десерт весом в 120 килограммов оформили в фирменном красно-белом стиле города, а его основу составили натуральные вологодские продукты — ряженка, сливки, творожный сыр и ароматная брусника.

Кульминацией церемонии стало задувание свечей, которое доверили главе Вологды Сергею Жестянникову. Бесплатно попробовать торт и специальный клюквенно-можжевеловый напиток смогли более тысячи горожан. Чтобы подавать его холодным в жаркий день, организаторы привезли на площадь морозильную камеру.

Над кондитерским шедевром двое суток трудились как профессионалы, так и студенты профильных колледжей, прошедшие строгий отбор. Гастрономический подарок городу преподнесли Ассоциация отельеров и рестораторов области при поддержке городского Центра содействия развитию предпринимательства и туризма.

Со сцены Сергей Жестянников поздравил вологжан и гостей города, отметив, что Вологда с многовековой историей остаётся опорой Русского Севера и при поддержке губернатора Георгия Филимонова активно преображается к 880-летнему юбилею. «Вологде — процветания, каждой семье — добра и благополучия. Вместе нам по силам всё!» — заключил глава города.