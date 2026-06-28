Вологжане смогут проверить здоровье прямо на улице

В областной столице возобновился медицинский проект «Городки здоровья». С июня по август жителям предлагают пройти базовую диагностику организма, не записываясь в поликлинику и не тратя ни рубля.

На открытых площадках города дежурят врачи и медсёстры местных больниц. Любой прохожий может сдать экспресс-тесты на сахар и холестерин, измерить давление, взвеситься и тут же получить консультацию по питанию и здоровым привычкам.

Проект реализуется по губернаторской программе «Шаг к здоровью» и входит в президентский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».