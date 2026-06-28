В Ковыринские пруды заселили бактерии-чистильщики

Фото: Вологда РФ.

Вологжане нашли экологичный способ привести в порядок водоёмы в Ковыринском парке. В пруды начали поэтапно запускать специальные микроорганизмы, которые возьмут на себя роль живого фильтра.

Директор «Парков Вологды» Юрий Коневич напомнил, что в прошлом сезоне горожане активно жаловались на мутную воду. «Сейчас продолжаем ухаживать за прудами, начинаем запускать специальные бактерии. Работа пройдёт в несколько этапов. Постепенно приведём пруды в порядок», — пообещал он.

Параллельно сам Ковыринский парк продолжают развивать. Этим летом на федеральную субсидию здесь смонтируют уличные тренажёры. А ещё раньше, по программе «Стратегия 2.0», в парке появилась научная детская площадка, где через игру можно изучать биологию: замерить высоту своего прыжка, покрутить гигантскую раковину улитки и познакомиться с животным миром. Подробности сообщил портал Вологда.рф.