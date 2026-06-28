Вологжане засыпали колодец, чтобы спасти собаку

Фото: "Спасатель 35" ВКонтакте

Спасатели и местные жители в Кичменгско-Городецком округе четыре дня боролись за жизнь провалившейся в колодец собаки. Старый бревенчатый сруб глубиной 20 метров на уровне 6–7 метров оказался настолько ветхим, что грозил обрушиться в любую секунду — спуск человека с альпинистским снаряжением был слишком опасен.

Сотрудники ПСП К-Городок перепробовали массу способов зацепить животное, но все попытки срывались. Тогда родилось нестандартное решение — колодец начали постепенно заполнять мешками с инертным материалом, сокращая глубину. Когда она уменьшилась вдвое, до 10 метров, пса наконец удалось зафиксировать и вытащить на поверхность.