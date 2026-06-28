Пьяный водитель влетел в дачу под Череповцом

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

28 июня в СНТ «Вера» под Череповцом нетрезвый мужчина за рулём Renault Logan превратил тихий дачный день в чрезвычайное происшествие. Около 15:30 45-летний нетрезвый автомобилист, никогда не имевший водительского удостоверения, решил развернуться задним ходом, но вместо этого снёс деревянное ограждение и влетел прямо в дачный вагончик, где отдыхали люди.

Удар пришёлся по семье из Калужской области. Женщину 1982 года рождения и семилетнюю девочку экстренно увезли в областную больницу №2. 13-летний мальчик, к счастью, серьёзных травм не получил — медики осмотрели его на месте и отпустили. Сейчас на четвёртой линии дачного товарищества работают инспекторы ГИБДД, выясняют детали аварии.