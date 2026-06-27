С медалью в Вологде закончили школы 226 учащихся

В Вологде закончился учебный год. С медалью окончили школы 226 выпускников. В этом году количество выдающихся школьников значительно увеличилось: в 2025 году медалистов было 198. в этом на 28 человек больше. Также выросло число стобалльников ЕГЭ — с 21 до 30.

Торжественный прием лучших выпускников города с участием главы города прошел накануне, 26 июня, в школе №41.

Сергей Жестянников лично вручил золотые и серебряные медали, а также благодарственные письма отличникам, победителям олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

«Я искренне горжусь вами и поздравляю с успешным окончанием школы. Перед вами открываются все возможности. Вы – те таланты, которые будут строить новую Россию. Примените все ваши знания и умения для того, чтобы развиваться самим, развивать свой город, регион, страну и тем самым делать мир лучше», — обратился к выпускникам Сергей Жестянников.

Среди награжденных — 30 стобалльников (в прошлом году было 21). К слову, впереди — итоги ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам и информатике.