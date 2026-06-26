Вологжане держат 6,3 млрд рублей на инвестиционных счетах

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Вологодской области на начало 2026 года выросло до 54,5 тысяч.

Прирост за год составил почти 5%. Совокупный портфель ИИС увеличился на 25%, до 6,3 млрд рублей. Такие цифры называет пресс-служба Отделения Вологда Северо-Западного главного управления.

Жители области ищут альтернативные способы вложения денег и диверсификации активов. Чтобы начать инвестировать, инвестору необходимо заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг и открыть ИИС. Клиент может самостоятельно торговать ценными бумагами через мобильное приложение брокера. По состоянию на начало 2026 года 98% ИИС Вологодской области являются брокерскими. На них приходится 95% активов, размещенных на всех ИИС.

Розничный инвестор может также передать свои активы доверительному управляющему, который будет распоряжаться его средствами в соответствии с инвестиционной стратегией.

С января 2024 года ИИС третьего типа позволяет системно инвестировать на длительный период и получить сразу две налоговые льготы, которыми можно пользоваться одновременно. Они дают возможность вернуть НДФЛ со взносов на ИИС и освободить доход от уплаты налога на прибыль.