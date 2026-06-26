В Великом Устюге женщина проснулась в сквере без золотых украшений

Драгоценности удалось вернуть.

В Великом Устюге полицейские задержали подозреваемых в краже золотых украшений.

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница 1980 г.р. Женщина рассказала, что отдыхала в сквере вместе с мужем.

С общим знакомым и его спутницей они употребляли алкоголь и уснули.

А проснувшись, женщина обнаружила, что золотой браслет и цепочка с кулоном, стоимостью более 105 тысяч рублей, пропали.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению знакомых супругов: мужчины 1975 г.р. и женщины 1989 г.р.

Во время допроса женщина призналась, что сняла украшения со спящей знакомой, отправились в ломбард и там сдала украшения, выручив 23 000 рублей.

Деньги они поделили между собой и разошлись по домам.

По данному факту следователями ОМВД России «Великоустюгский» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Женщина выкупила золотые изделия из ломбарда и возместила ущерб, сообщает УМВД области.