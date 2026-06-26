Вологодский пенсионер отдал мошенникам 91 золотую монету для оценки

Мужчина отдал свою коллекцию собственными руками.

В Вологде полицейские задержали двух курьеров, причастных к хищению золота. Всего была похищена 91 золотая коллекционная монета, общей суммой более 7 280 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

68-летний житель Вологды рассказал, что 19 июня оформил в одном из магазинов города доставку котла и внес предоплату. Консультант сообщил, что с ним свяжутся по поводу доставки.

А 23 июня 2026 года в одном из мессенджеров ему пришло сообщение якобы от службы доставки с информацией о том, что заказ прибыл в пункт выдачи. В сообщении были указаны условия выдачи товара, но конкретный адрес не был дан. Чтобы его увидеть, нужно было перейти по ссылке, что мужчина и сделал.

Но после перехода мужчина получил уведомление о том, что его данные находятся в опасности, и ему нужно связаться по указанному телефону.

Позвонив, он стал следовать указаниям якобы специалиста Роскомнадзора. В приложении «Госуслуги» он обнаружил доверенность на имя неизвестного молодого человека из Владивостока. Девушка сообщила, что при переходе по ссылке, содержащей вирус, мошенники получили доступ к его электронной подписи.

Теперь мошенники от его имени могут открывать кредитные счета и переводить его денежные средства сторонним лицам.

Звонившая его успокоила, сообщив, что его проблемой уже занимаются специальные службы. Она также настояла, чтобы история переписки и история звонков в мессенджере были удалены.

На следующий день мужчине уже звонил якобы сотрудник ФСБ. Он сообщил, что для соблюдения законности проводимых операций к нему приедут сотрудники, он поинтересовался, сколько денег находится у него дома, есть ли золотые украшения. Вологжанин рассказал, что в сейфе у него хранятся 91 золотая коллекционная монета. Звонивший сообщил, что денежные средства нужно задекларировать для подтверждения их законности нахождения у него.

Следуя указаниям, он сложил все монеты в обувную коробку, пришел на указанный адрес и передал все якобы сотруднику ФСБ.

На следующий день с ним вновь связался якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что несколько монет не прошли экспертизу и их привезут позже. В это время к мужчине подошли настоящие сотрудники полиции и сообщили, что он стал жертвой мошенников.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил 7 280 000 рублей.

В это время в дежурную часть ОМВД России «Никольский» обратилась местная жительница 1964 г.р., которая 21 июня отдала курьеру мошенников более 3 600 000 рублей. Женщина сообщила, что ей снова позвонили и в ближайшее время к ней приедет еще один курьер за деньгами.

Благодаря своевременному обращению женщины сотрудники уголовного розыска задержали курьеров, когда те приехали к ней за деньгами.

Злоумышленниками оказались жители республики Татарстан 2003 г.р. и 1999 г.р.

Мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, находятся на ИВС. Следствие по уголовному делу продолжается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

неизвестные, представившись сотрудниками спецслужб, в ходе длительных телефонных переговоров выяснили, что в его сейфе хранятся 91 золотая коллекционная монета и наличные деньги. Злоумышленники убедили пенсионера, что ценности необходимо задекларировать для подтверждения законности их происхождения, а монеты — передать в отделение Центрального банка для оценки.

Для транспортировки к пенсионеру должен был приехать «специальный сотрудник». Жертве поручили придумать кодовое слово и описать свою одежду. Вологжанин выбрал кличку своей собаки — «Сэм» — и выполнил все указания, передав курьеру обувную коробку с монетами.

На следующий день мошенники вновь связались с мужчиной, сообщив, что несколько монет не прошли экспертизу. В этот момент к нему подошли настоящие полицейские и объяснили, что он стал жертвой аферистов.

Решающую роль в задержании злоумышленников сыграла бдительность еще одной потерпевшей — жительницы Никольского округа 1964 года рождения.

Женщина ранее уже передала курьеру более 3 600 000 рублей, а когда мошенники вновь позвонили и сообщили о приезде нового курьера, она незамедлительно обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников прямо на месте преступления, когда те приехали за деньгами.

Задержанными оказались жители республики Татарстан 1999 и 2003 годов рождения. У них были похищенные золотые монеты. Их изъяли и вернут владельцу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные соучастники.