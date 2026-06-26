В Белозерске будут приводить в порядок центр и привокзальную площадь

В Белозерске приведут в порядок привокзальную площадь и исторический центра. Первоочередное внимание будет уделено объектам, формирующим первое впечатление о городе у туристов.

«Территория не соответствует современным требованиям, нуждается в комплексном благоустройстве, прежде всего, в обновлении покрытия. Сметная документация разработана, следующим этапом будут конкурсные процедуры. Приведем в порядок», — сказал при осмотре территории губернатор Георгий Филимонов.

Ключевым проектом развития исторического ядра города станет заявка на 11-й Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Речь идет о проекте «Городище», который охватит почти 12 гектаров территории Белозерского вала. Кроме того, в проработку взят вопрос реконструкции городской набережной, которая не ремонтировалась более десяти лет.

Советский проспект также ждет серьезное обновление. На приведение в порядок улиц Красноармейской и Советского проспекта из дорожного фонда округа уже выделено 7,6 миллиона рублей, готовятся конкурсные процедуры для выбора подрядчика.

Напомним, в уборке Белозерска задействованы специалисты и техника из Череповца. "На данный момент приведено в порядок 18 километров центральных дорог, а до конца месяца в городе пройдет еще одна масштабная уборка с привлечением тяжелой техники", - сообщает пресс-служба губернатора.