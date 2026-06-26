27 июня на Вологодчине не будет продаваться алкоголь

Фото: Шедеврум.

В День города и День молодежи, который отмечается в Вологде 27 июня, в магазинах Вологодской области не будут продавать алкоголь. В магазинах уже появились объявления для покупателей, информирующие о "сухом" дне: весь день будет действовать полный запрет на розничную продажу спиртного.

Исключение составляют заведения общественного питания кафе, бары и рестораны продолжат работать в штатном режиме. Там алкоголь можно будет приобрести с 08:00 до 23:00.

В Вологодской области действует областной закон, ограничивающий продажу спиртного в магазинах. В будни торговля ведется с 12:00 до 14:00, по выходным с 08:00 до 23:00. Однако в законе в некоторые праздничных дней продажа алкоголя полностью запрещена, в том числе в День молодежи.