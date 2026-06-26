Легковушка выскочила под грузовик на трассе Москва-Архангельск

Фото: АСС Вологодской области

Вологжанин выскочил на легковушке под грузовик. ДТП случилось в восьмом часу вечера 25 июня на трассе «Москва — Архангельск». .

По предварительным данным, 48-летний водитель «Дэу Нексия» ехал со стороны деревни Винниково Вологодского округа к трассе М-8. На перекрестке, при выезде с второстепенной дороги на главную, он не пропустил грузовик «Фав».

В результате столкновения погиб водитель легковушки и его пассажир - 51-летний мужчин,который находился на переднем правом сиденье. Оба скончались на месте. На трассу выезжали спасатели для извлечения тела автомобилиста из легковушки. Обстоятельства трагедии уточняются.