В Вологде женщине врачи-офтальмологи спасли глаз

Фото: Минздрав Вологодской области.

В Вологодскую областную офтальмологическую больницу поступила пациентка с травмой глазного яблока: были разорваны оболочки глаза, его внутреннее содержимое выпало, убыли утрачены радужка и хрусталик, отслоилась сетчатка.

Пациентка этим глазом не видела.

В таком случае сохранение глаза и восстановление его функций - одна из самых сложных задач современной офтальмологии. Такие операции раньше проводили только в федеральных центрах с применением высокотехнологичного многоэтапного подхода. Сейчас сложнейшие манипуляции выполнили в Вологде, сообщает минздрав области.

Пациентке установили индивидуальный комплексный протез, включающий искусственную радужку, зрачок и интраокулярную линзу. При этом цвет и параметры искусственной радужки максимально точно подобрали под здоровый глаз вологжанки.

«Благодаря слаженной работе команды специалистов удалось восстановить анатомию глаза. Сегодня пациентка проходит дальнейшую реабилитацию, а её зрительные функции постепенно восстанавливаются. Вся медицинская помощь была оказана бесплатно по полису ОМС», - рассказали в минздраве области.

По сообщению ведомства, ежедневно в Вологодской офтальмологической больнице проводится до 60 операций.