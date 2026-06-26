В Никольске убрали вывески на иностранном языке

В Никольске Вологодской области сотрудники прокуратуры проверили соблюдение новых правил размещения информации на вывесках. На вывесках кафе и магазина, расположенных в центре города, были названия на иностранных языках, а перевод на русский отсутствовал.

Прокуратура в Никольске пришла к выводу, что клиенты обоих учреждений лишены права на получение полной и достоверной информации о продавце, товаре или услуге. На владельцев заведений завели дела об административных правонарушениях. Бизнесмены получили предупреждения. Они устранили нарушения, заменив вывески.

Напомним, в 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», которые запрещают использовать иностранные слова в вывесках, рекламе, меню и описаниях товаров без обязательного перевода на русский язык.