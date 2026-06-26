Череповецкая школьница повредила колено в автобусе

Череповецкий городской суд рассмотрели иск: 40-летнего черепочаанин требовал от Автоколоны № 1456 о компенсации морального вреда. Инцидент произошел вечером 5 сентября 2025 года у дома № 20 по улице Бардина. Его дочь, 12-летняя школьница, готовясь к выходу на остановке, встала с места, держась за поручень. На повороте автобус марки ЛиАЗ качнуло, девочка не удержалась и упала, получив травму правого коленного сустава. Согласно экспертизе, у нее выявлено внутрисуставное повреждение с частичным повреждением связок и мениска. То есть причинен вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

В суде отец пострадавшей сообщил, что дочь длительное время лечилась, передвигалась с костылями, носит бандаж, освобождена от занятий физкультурой на один год, а в ближайшее время ей предстоит операция на коленном суставе и длительная реабилитация. о.

Представитель автоколонны иск не признал, указав на отсутствие нарушений ПДД в действиях водителя, в связи с чем производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Ответчик настаивал на неосторожности самой пассажирки. Однако суд, изучив видеозапись с камер наблюдения в салоне автобуса, не усмотрел в действиях несовершеннолетней грубой неосторожности: в момент падения она стояла, держась за поручни, а инцидент произошел из-за резкого движения автобуса на повороте.

Общая сумма взыскания в пользу несовершеннолетней составила 195 тысяч рублей, из которых 130 000 рублей — компенсация морального вреда, 15 000 рублей — расходы на оплату юридических услуг и 65 000 рублей — штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. Кроме того, с ответчика в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 3 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.