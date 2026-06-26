На Вологодчине значительно увеличат ряд штрафов

В региональный закон «Об административных правонарушениях в Вологодской области» внесут изменения. Они предусматривают повышение штрафов. Как сообщает портал Город Во, законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения планируется внести в статью 6.11 закона – «Несоблюдение требований, неисполнение или ненадлежащее исполнение мер и мероприятий, установленных правовыми актами губернатора области в соответствии с пунктом 5 указа президента РФ от 19 октября 2022 года № 757».

Напомним, что данный президентский указ ужесточает меры безопасности в ряде регионов России в связи с проведением СВО. Пункт 5 в нём гласит следующее:

«Ввести на территориях субъектов РФ, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ реализуют также следующие меры:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

Согласно опубликованному законопроекту, в Вологодской области будут увеличены штрафы за несоблюдение требований, неисполнение или ненадлежащее исполнение мер и мероприятий, установленных правовыми актами губернатора области в соответствии с пунктом 5 этого президентского указа.

В итоге размер штрафа, налагаемого на гражданина, составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас от 1 тысячи до 3 тысяч рублей).

Штраф на должностное лицо будет составлять от 20 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас – от 10 тысяч до 20 тысяч).

Штраф на юридическое лицо – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей (сейчас – от 100 тысяч до 300 тысяч).

Повторное совершение административного правонарушения (в течение года) увеличит размер штрафа, который составит:

- на должностное лицо – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас – от 20 тысяч до 50 тысяч);

- на юридическое лицо - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей (сейчас – от 250 тысяч до 1 миллиона).

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.