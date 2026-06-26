Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев скончался на 80 году жизни

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Вячеслав Позгалев, скончался 25 июня, вечером, в 21 час.

Он с 1996 по 2011 год, в течении 15 лет руководил регионом, был губернатором Вологодской области. Ему было 79 лет.

Вячеслав Позгалёв родился 15 ноября 1946 года в Пхеньяне (КНДР) в семье военнослужащих.

В 1970 году окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И. Ленина. Работал инженером-технологом на Череповецком металлургическом комбинате, прошел путь до заместителя генерального директора по социальным вопросам.

В 1991 году избран мэром Череповца. С 23 марта 1996 года руководил областью до декабря 2011 года .

В 2011–2016 годах — депутат Государственной Думы шестого созыва от Вологодской области.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.