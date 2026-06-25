Вологодские студенты могут получить миллион рублей

Условия поддержки молодых специалистов при трудоустройстве в образовательные учреждения Вологодчины расширили. Изменения только что утвердили депутаты.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, включили в перечень получателей двух единовременных выплат студентов вузов, которые обучаются по иным специальностям, не менее чем за три года успешно прошли промежуточную аттестацию и совмещают учёбу с работой в школах.

То есть теперь студенты могут претендовать и на единовременную выплату в размере один миллион рублей – средства предоставляются при трудоустройстве на должность «учитель» в сельские школы в рамках программы «Земский специалист».