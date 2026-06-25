Бывший журналист ВГТРК-Вологда погиб в зоне СВО

Фото: ВКонтакте.

В зоне СВО погиб вологжанин Дмитрий Свечушкин. Его позывной «Штурман», он воевал в Харьковской области Украины. Более 13 лет он проработал на ВГТРК-Вологда: начинал новостником на областном радио, был автором и ведущим программ на областном телевидении. Коллеги вспоминают его как веселого, обаятельного, общительного, легкого на подъем человека.

Из Вологды Дмитрий уехал в Петербург, где работал на ОАО «Адмиралтейские верфи». Весной прошлого года подписал контракт с ВС РФ. С 30 мая прошлого года находился в зоне проведения специальной военной операции.

В середине декабря прошлого года был ранен, после госпиталя и небольшого отпуска вернулся в строй.

Как сообщается, Дмитрий Свечушкин выполнял боевую задачу в населенном пункте Лиман Первый Купянского района Харьковской области. В результате атаки FPV-дрона на оптоволокне 21 мая получил ранения, не совместимые с жизнью.

Сообщается, что в настоящее время тело погибшего находится в Ростовском центре сбора тел погибших. О дате похорон сообщим дополнительно.

Наши соболезнования родным и близким Дмитрия.