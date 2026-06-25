Два высокопоставленных экс-чиновника вологодского минздрава арестованы в Ярославле

Они руководили здравоохранением Вологодской и Ярославской областей.

В Ярославле задержаны и арестованы два высокопоставленных чиновника. Они оба работали в здравоохранении - в Вологодской, а затем Ярославской областях.

В Ярославле экс-первый замминистра Максим Трусов, занимавший пост с 2024 по 2026 год, и бывшая замминистра Наталья Гурьянова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

По данным сми, уголовное дело связано с их работой в Вологодской области.

В Вологодской области Гурьянова возглавляла управление организации медицинской помощи, а Трусов был заместителем начальника департамента здравоохранения и контролировал районные учреждения. Гурьянова и Трусов после увольнения из вологодского Минздрава трудились в Ярославле. Но и там не срослось: Гурьянова уволилась из ярославского ведомства 5 марта по собственному желанию, Трусов чуть позже.

Максиму Трусову и Наталье Гурьяновой инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере от 80 кратной до 100 кратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности до 15 лет. Но возможно и альтернативное наказание — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом и запретом на работу в госструктурах.