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НовостиПроисшествия25 июня 2026 11:17

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

Автокран наехал на мужчину
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция.

В Вологде ищут очевидцев смертельного ДТП. Автокран наехал на пешехода.

Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в областной столице 25 июня, около восьми часов утра на улице Текстильщиков. Под колесами КамАЗа погиб мужчина 1976 года рождения.

По предварительным данным госавтоинспекторов, водитель 1985 года рождения двигался на автомобиле КАМАЗ и совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на смете происшествия.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей ДТП. Очевидцев просят позвонить по телефону 76-50-50 в Вологде.