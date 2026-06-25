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НовостиОбщество25 июня 2026 11:12

Бывшего высокопоставленного вологодского чиновника задержали в Оренбурге

На Вологодчине Иван Абрамов возглавлял два округа
Источник:kp.ru

Задержан чиновник Иван Абрамов, хорошо известный как минимум в двух округах Вологодчины. Бывшего главу Великоустюгского и Вытегорского округов подозревают в превышении должностных обязанностей.

Преступление, предположительно, связано с деятельностью в Подмосковье. Он работал заместителем главы Волоколамска, курировал политические и финансовые вопросы.

"Бывшего главу Вытегорского округа подозревают в превышении должностных полномочий. Подробности нарушения закона пока не разглашаются. Речь идет о работе в подмосковном Волоколамске", пишет ИА «Вологда Регион».

Иван Абрамов трудился на Вологодчине с начала 2024 года. Сначала занимал пост главы Великоустюгского округа, затем перешел на аналогичный пост в Вытегорский округ. Незадолго до перехода был задержан за нетрезвое вождение и лишился водительских прав. В апреле текущего года чиновник сложил полномочия главы и покинул наш регион.