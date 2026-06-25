Работник почты воровала пенсии вологжан

Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Вологде завершено расследование уголовного дела. В коррупционных преступлениях обвиняется экс-начальник отделения почтовой связи. 57-летняя жительница областного центра, ранее занимавшей должность начальника одного из вологодских отделений почтовой связи, пойдет под суд. Женщина обвиняется в 6 эпизодах присвоения, совершенного с использованием своего служебного положения, в том числе в крупном размере (ч. 3 ст. 160) и в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, всего с июня 2025 года по январь 2026 года женщина похитила из возглавляемого ею отделения почтовой связи более 1,2 млн рублей, предназначенных для выплаты гражданам, а также вырученных от реализации товаров и услуг.

В феврале текущего года после перевода на нижестоящую должность, она продолжая свои противоправные действия, присвоила еще 34 тысячи рублей, предназначенные для выплаты пенсии.

В ходе следствия на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму порядка 850 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.