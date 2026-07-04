Дед выпил два литра и помчался по вологодскому селу

Пенсионер выпил два литра крепкого алкоголя сел в ВАЗ и помчался по селу Еловино Кич-Городецкого округа. ЧП случилось 18 мая: 80-летний человек на «ВАЗ-2115» протаранил металлический забор, наехал на большой придорожный камень и застрял. .

На место выехали правоохранители, пенсионер вел с ним максимально некорректно: пытался уйти из служебного автомобиля, хватался за обмундирование инспекторов, не реагировал на требование прекратить так себя вести. Так как водитель не унимался, на него надели наручники. Только после этого мужчина успокоился. Он признался, что перед поездкой употребил 2 литра крепкого спиртного, рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции назначен административный штраф в 2 тысячи рублей. За пьяное вождение пенсионера лишили прав на полтора года, также придется заплатить штраф в 45 тысяч рублей.