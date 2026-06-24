Вологодским АЗС снова разрешили заправку в канистры, но с ограничениями

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов разъяснил новые правила заправки топлива в ёмкости. На ООО «Энтиком-инвест» и «Ресурс Ойл» наливают не больше 10 литров в одни руки, «Татнефть» отпускает до 30 литров 95-й бензина в канистры, а на заправках Uwell и ряде несетевых АЗС ограничений нет вовсе. Обязательное условие — канистра должна иметь заводскую маркировку, будь то пластик или металл.

Глава региона попросил жителей не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж, подчеркнув, что дефицита топлива в области по-прежнему нет. Федеральные эксперты назвали такой подход разумным: тотального запрета удалось избежать, а чётко обозначенные точки продажи позволяют и баки заправлять без очередей, и при необходимости наполнять канистры.