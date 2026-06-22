Устье приглашает на День лодки: два дня гуляний, ухи и рыбалки

17 и 18 июля Устье вновь соберёт гостей со всей области. День лодки, ставший визитной карточкой Усть-Кубинского округа, развернётся на два дня. В программе — соревнования лодочных мастеров, соревнования по поплавочной рыбалке, ремесленная ярмарка и дегустация наваристой ухи.

Организаторы приготовили новинку — гастрономическую площадку «Собираем всех на блинный круг», где обещают интерактив и угощения. Полный список приглашённых артистов пока держат в секрете, финальную афишу опубликуют ближе к датам.