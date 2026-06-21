Вологжанка готовится к конкурсу "Миссис Вселенная"

Фото: социальные сети Елены Юдиной.

Вологжанка Елена Юдина стала одной из победительниц конкурса «Миссис Россия Мира». Финал прошёл в июне в Москве, на сцене театра «Русская песня».

В конкурсе участвовали 154 женщины из разных регионов России. Елене присудили титул «Миссис Россия Вселенная-2026». Жюри оценило, насколько участница воплощает образ современной российской женщины: успешной, уверенной, но при этом сохраняющей традиции и семейные ценности.

Благодаря победе Елена получила право представлять Россию на международном конкурсе «Миссис Вселенная» — он пройдёт в Шри-Ланке.

Елена — профессиональный стилист, живет в Москве. Она участвовала в конкурсах красоты ещё в детстве, а теперь вновь вернулась к ним.

Для финала она подготовила три образа: национальный костюм, спортивные комбинезоны и вечернее платье.

Как сообщается, подготовка шла весьма интенсивно. За месяц до конкурса участницы проходили обучение: с ними работали преподаватели по дефиле, технике речи, ведущие и психологи. Одним из этапов для девушек являлась закрытая часть конкурса, где судьи оценивают участниц еще без зрителей.

Оценивают походку, позирование, образ, эрудицию, уверенность, умение держаться и раскрывать себя.

Конкурс "Миссис России" в России проводится с 2016 года. Вот несколько требований к конкурсантам:

- Конкурсантка должна иметь гражданство России.

- Конкурсантка должна быть не моложе 18 лет.

- Конкурсантка не должна иметь видимых шрамов и татуировок.

- Конкурсантка не должна иметь фото и видеосъемок порнографического содержания.

- Конкурсантка должна быть замужем. Наличие детей приветствуется.

- Конкурсантка не должна иметь уголовных и административных преследований со стороны Российского и иных государств.