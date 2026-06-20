Вологодских водителей и бизнес будут стимулировать переходить на природный газ

Правительство Вологодской области утвердило план развития газомоторного рынка на 2026–2028 годы. Документ предполагает популяризацию метана как топлива по трём направлениям.

Во-первых, на сайте профильного министерства разместят информацию о выгодах природного газа. Во-вторых, при необходимости станут собирать совещания с участниками рынка. В-третьих, из областной казны начнут выделять субсидии предпринимателям и юрлицам на развитие заправочной инфраструктуры для компримированного газа.

Ключевой показатель, за который спросят с Минтранса, — количество машин, переоборудованных на метан. Так регион рассчитывает сделать экологичное топливо по-настоящему массовым.