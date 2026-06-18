Парней, что нашли сумку в вологодском парке, ищет полиция

Подростки с сумкой попали на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России «Вологда» устанавливают личности и местонахождение подозреваемых в совершении преступления. 12 мая 2026 года в период времени с 23:00 по 23:50 неизвестные в «Парке культуры и отдыха ветеранов труда» Вологды забрали 45 600 рублей из сумки, которую женщина оставила на скамейке. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба). В воровстве подозреваются молодые люди 15-17 лет, попавшие на камеру наблюдения.

Вглядитесь в фото. Если вы узнали подозреваемых или располагаете сведениями о их местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8-900-535-16-01, либо «02».