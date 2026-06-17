В Вологодской области выявлены черные кредиторы

В Вологодской области за пять месяцев этого года выявлены три организации с признаками черных кредиторов. Они работали нелегально.

«В целом по России в I квартале этого года из 1,4 тыс. выявленных нелегалов более 60% – это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством. Среди них финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции», - уточнили в региональном отделении ЦБ.

Чаще всего подобные организации предлагали инвестировать в криптовалюту.

«У компании должна быть лицензия Банка России, или же она должна состоять в государственном реестре. Также стоит поискать компанию в списке организаций с признаками нелегальной деятельности», – напомнил управляющий отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.