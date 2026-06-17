Около тысячи школьников могут подработать летом в Вологде

В Вологде летом 2026 года организуют временные рабочие места для тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут трудоустроены за счёт бюджетных средств, средств работодателей, спонсорской поддержки.

Вот что сообщил глава города Сергей Жестянников во время прямого эфира: «В этом году для несовершеннолетних в летний период будет создано более тысячи рабочих мест. Это принципиальная позиция. Если подросток хочет работать, значит мы должны обеспечить его работой. К созданию рабочих мест подключена администрация, наши подведомственные организации, а также представители бизнеса. Кроме того, на каждой крупной ярмарке будем устраивать детскую финансовую ярмарку, чтобы дети и подростки могли продать вещи, сделанные своими руками. Все эти меры приучают детей к труду и учат финансовой грамотности».

60 человек будут трудоустроены муниципальным казённым учреждением «Зеленстрой», 90 рабочих мест организует муниципальное автономное учреждение «Парки Вологда», на спонсорские средства предпринимателей создадут 74 рабочих места в организациях социальной направленности.

Ещё более 440 подростков трудоустроят школьные трудовые бригады. Они будут работать на базе 36 школ города. 85 подростков привлекли к работе в качестве вожатых проекта «Город детства».

Школьникам, желающим устроиться на работу, следует обращаться в отделение занятости населения по городу Вологде и Вологодскому муниципальному округу на улице Конева, 15 (строение 2), либо звонить по телефону 74-07-16. Обязательное условие для трудоустройства несовершеннолетнего – наличие личного кабинета на портале «Госуслуги».

Кроме того, в Вологде идет набор в молодёжные трудовые бригады. К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 16 лет. Работа организована с июня по август. Подать заявку можно по ссылке.