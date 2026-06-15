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НовостиОбщество15 июня 2026 13:43

Владимира Касьянова отпоют в Храме святого праведного Лазаря

Родные озвучили дату похорон
Источник:kp.ru
Фото: Наталья Касьянова, ВКонтакте.

Фото: Наталья Касьянова, ВКонтакте.

Стало известно место и дата похорон Владимира Васильевича Касьянова. Прощание с ним пройдет 16 июня 2026 года в 9 часов в Храме святого праведного Лазаря (ул. Бурмагиных, 50), похороны в 10-11 часов на Козицинском кладбище, поминальный обед в 12 часов в Столовой на ул. Мира, 92а. Об этом сообщила в соцсетях супруга Наталья Касьянова.

Владимир Касьянов скончался после тяжелой болезни, с которой он мужественно боролся.

Его вспоминают как мудрого человека, готового выслушать и помочь.

Перед пенсией он работал заместителем губернатора Позгалева, отвечал за связи с общественностью.

22 июня Владимиру Касьянову исполнилось бы 72 года.