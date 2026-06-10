Искусственный интеллект помог разработать мурал для Череповца

Фото: Андрей Накрошаев, ВКонтакте.

Искусственный интеллект помог созданию нового мурала. Он нарисовал эскиз.

Изображение для будущей настенной картины разработали жители дома №186 на проспекте Победы.

Проект посвящен семейным ценностям. К работе над муралом художник планирует приступить уже в конце июня. Как отметил

Главе города Андрею Накрошаеву выбранная концепция понравилась: по его мнению, эскиз получился глубокой по смыслу и выразительным.

Напомним, в Череповце пройдет масштабный городской фестиваль.В городе появится 50 арт-объектов, тематика их посвящена семье, спорту, героям специальной военной операции и Великой Отечественной войны.

Для сравнения, в прошлом году в рамках фестиваля было создано девять муралов. Десятый объект появился благодаря финансовой поддержке местной пиццерии.