На Вологодчину пришли похоронки

В Вологодской области прощаются с воинами, погибшими в зоне СВО.

Траурные мероприятия в эти дни прошли в Грязовце, Вашкинском и Тарногском округах.

8 июня грязовчане простились с участником специальной военной операции Владимиром Валериевичем Чирковым. Военнослужащий-контрактник погиб 25 ноября 2024 года в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО.

Трагическая новость пришла и в Тарногский округ. При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб гвардии сержант Александр Евгеньевич Вячеславов.

В Вашкинском округе, в селе Липин Бор простились с Андреем Беспаловым, который погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.

В родной земле, в Вашкинском округе на кладбище деревни Ивановская. похоронен Станислав Бородулин. Он погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО.