В Вашкинском округе в ДТП погиб лось

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Поздним вечером 5 июня на 170-м километре автодороги Вологда – Медвежьегорск в Вашкинском округе произошло столкновение с диким животным. Около десяти часов вечера 58-летний водитель «Лады Приоры» не успел среагировать на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.

Удар оказался фатальным для сохатого — зверь погиб на месте. Легковушка после столкновения потеряла управление и ушла в кювет. В салоне, помимо водителя, находились две женщины — 1949 и 1991 годов рождения. Обе получили травмы, бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавших в райцентр, в Вашкинскую ЦРБ. Обстоятельства аварии выясняют госавтоинспекторы.