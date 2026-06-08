Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2026 10:35

В Вологде мужчина на электросамокате сбил пенсионерку и скрылся

Полиция разыскивает водителя
Источник:kp.ru

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Днём 5 июня у дома №129 по набережной 6-й Армии в Вологде произошло ДТП с пострадавшей. Около часа дня неустановленный водитель электросамоката наехал на 67-летнюю женщину. Вместо того чтобы справиться о самочувствии пострадавшей, нарушитель предпочёл скрыться, бросив сбитую пенсионерку на тротуаре.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь — травмы заставили обратиться к врачам. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ведут розыск самокатчика. Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся или личности водителя, просят сообщить в полицию.